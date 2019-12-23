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فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام ينقذ مريضاً من حالة نادرة

فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام ينقذ مريضاً من حالة نادرة

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فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام ينقذ مريضاً من حالة نادرة

فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام ينقذ مريضاً من حالة نادرة
http://almnatiq.net/?p=813340
المناطق - عسير

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى خميس مشيط العام من إنقاذ مريض يعاني من حالة نادرة وخطرة تسمى ( Fournier gangrene ) .

وأوضح الفريق الطبي أن هذه الحالة عبارة عن التهاب شديد في منطقة العجان ، وعلى الفور تم استقبال المريض وتشكيل فريق طبي من أطباء جراحة المسالك البولية بإشراف الدكتور عبدالعزيز شويل وأطباء الجراحة العامة بإشراف الدكتور محمد الزهراني ؛ ليتم إعطاء المريض السوائل الوريدية والمضادات الحيوية ونقلة مباشرة لغرفة العمليات وذلك لاستئصال الأجزاء الميتة من من منطقة العجان عبر عدة إجراءات طبية ، وإجراء فتحة للإخراج من جدار البطن عن طريق المنظار الجراحي لتفادي الشق الجراحي .

حيث تكللت العملية بالنجاح – بفضل الله – ، ليتم بعد ذلك نقل المريض لقسم التنويم لمتابعة الحاله بشكل مستمر الى أن تحسن المريض بشكل كامل وتم تحويله لجراحة التجميل لاستكمال ترميم الأجزاء المفقودة وقد أجرى الدكتور محمود العمليات التجميلية له وخرج من المستشفى سالماً معافاً بعد شهرين من متابعة الحالة .

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