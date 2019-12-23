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بستة أهداف نظيفة.. الشباب يضع قدمًا في نصف النهائي على حساب الشرطة العراقي

بستة أهداف نظيفة.. الشباب يضع قدمًا في نصف النهائي على حساب الشرطة العراقي
http://almnatiq.net/?p=813346
المناطق - الرياض

تغلب فريق الشباب السعودي تغلب على فريق الشرطة العراقي بسداسية مقابل لا شيء ضمن مباراة الذهاب بدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال .

وبدأ المباراة بحماس من الفريقين ولكن سرعان مابدأ فريق الشباب في أخذ المبادرة الهجومية وعن طريق دانييلو اسبيريا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة بعد تمريرة طولية من جمال بلعمري ينفرد تماما ويسجل أول أهداف الليث

ولم يستغرق الوقت طويلا حتى عاد دانييلو اسبيريا في العودة للتهديف مرة ثانية في الدقيقة السابعة

وواصل الشباب السيطرة على مجريات المباراة ومن كرة طولية يمر الصليهم ولكن يتعرض لعرقلة واضحة من حارس الفريق العراقي في الدقيقة 18 ويحتسب الحكم ضربة جزاء يتقدم لها سيبا ويسجل الهدف الثالث للشباب

ولم يسكن الشباب ويكتفي بالأهداف الثلاث ولكن يواصل هجومه المنظم على مرمى فريق الشرطة العراقي ويسجل لاعب الشباب غوانكا الهدف الرابع في الدقيقة 21 من عمر المباراة .

وواصل لاعبو الليث سيكرتهم على المباراة وسط تراع شديد من لاعبو الشرطة العراقي وينجح دانييلو اسبيريا فيتسجيل هدفه الثالث لنفسه “هاتريك” والهدف الخامس لفريقه

وينتهي الشوط الأول بخماسية نظيفة للشباب

ومع بداية الشوط الثاني يحاول فريق الشرطة العودة للقاء مجددا ولكن دفاعات الشباب تحول لتقدم الفريق العراقي

ويعود الشباب للسيطرة على اللقاء ولكن بهدوء بعد أن حقق نتيجة كبيرة في شوط المباراة الأول ويترجم سيبا السيطرة لفريقه بهدف ثان له وسادس لفريقه في الدقيقة 72

وانتهي اللقاء بسداسية نظيفة ليضع الشباب قدما في مباراة نصف النهائي لكأس محمد السادس

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