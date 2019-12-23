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وزير الإسكان: تستهدف الوزارة تسكين 130 ألف أسرة في عام 2020

وزير الإسكان: تستهدف الوزارة تسكين 130 ألف أسرة في عام 2020
http://almnatiq.net/?p=813356
المناطق - الرياض

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن الوزارة حققت أرقاماً تاريخية في عام 2019، واعدا بضخ 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في 2020.

وأضاف في لقاء تلفزينوي على شاشة “الاخبارية”: “هناك أكثر من 11 مليار ريال للأسر الأكثر حاجة في 2020 وتستهدف الوزارة تسكين 130 ألف أسرة في عام 2020 ”.

وأضاف أن إحداث التغيير في قطاع الإسكان تم بأسلوب عمل عصري وغير تقليدي حيث ارتفعت أعداد المستفدين من خدمات الإسكان لأرقام غير مسبوقة، وكان المستهدف خدمة 200 ألف أسرة سعودية، فيما تمت خدمة 300 ألف أسرة خلال العام، التزاما بتطبيق رؤية 2030، حيث شملت مشاريع الإسكان جميع مناطق المملكة بشكل متوازن وتوزيع عادل.

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