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البحرين تؤكد أن الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي تعكس النزاهة التامة للقضاء السعودي

البحرين تؤكد أن الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي تعكس النزاهة التامة للقضاء السعودي

أبرز المواد

البحرين تؤكد أن الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي تعكس النزاهة التامة للقضاء السعودي

البحرين تؤكد أن الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي تعكس النزاهة التامة للقضاء السعودي
http://almnatiq.net/?p=813358
المناطق - واس

أكدت مملكة البحرين أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد بوضوح التزام المملكة الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية.
وجددت البحرين – وفقًا لوكالة أنباء البحرين – موقفها الرافض تمامًا لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع الجهود كافة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي بوصفها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.

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