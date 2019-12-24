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“المالية”: إقفال طرح ديسمبر من برنامج الصكوك المحلية وتحديد حجم الاصدار بـ 5.1 مليار ريال

“المالية”: إقفال طرح ديسمبر من برنامج الصكوك المحلية وتحديد حجم الاصدار بـ 5.1 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=813393
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر ديسمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.099 مليار ريال سعودي. وقسمت الإصدارات إلى أربع شرائح: الأولى تبلغ 159 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,574 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادياً. وتبلغ الشريحة الثانية 1.183 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1.837 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادياً. فيما تبلغ الشريحة الثالثة 663 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.134 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادياً. وتبلغ الشريحة الرابعة 3.093 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 23.708 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادياً.

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