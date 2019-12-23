شاهد.. أروع صور العام الفضائية من ناسا

المناطق - الرياض

تكشف لنا ناسا بعض الصور الجديدة المذهلة المقرر أن تكون في معرض “صورة اليوم” لعام 2020، وجميعها من هذا العالم.

وتشمل صور الفضاء الأكثر روعة لقطات سيلفي رواد الفضاء، وكذلك الصواريخ والمجرات.

والتُقط الكثير من الصور على متن المحطة الفضائية الدولية (ISS)، حيث يستخدم رواد الفضاء كاميرات في مهامهم الطويلة على المحطة، لالتقاط صور من مسافة 250 ميلا فوق كوكبنا.

وبالإضافة إلى غرف النوم ومختبرات الفضاء وصالة الألعاب الرياضية، تستقطب ISS منصة مراقبة توفر مناظر خلابة. وتشمل الصور هذه:

– صورة البحيرات التي تتشكل على “بيتر مان” الجليدية في غرينلاند أثناء ذوبانها

– صورة قريبة للصخور والرمال داخل حفرة “دانييلسون” على سطح المريخ

– رواد الفضاء يستعدون لمهمة إرفاق “فندق روبوت” خارج المحطة الفضائية الدولية

– صورة مقربة لكوكب المشتري التقطتها مركبة “جونو”

– النجوم وسط مجرة درب التبانة

– الذراع الربوتية Canadarm2 من جانب المحطة الدولية

– نسخة تجريبية من صاروخ “أوريون”

– الأعاصير المدارية في نصف الكرة الغربي للأرض في سبتمبر 2019

– كريستينا كوخ تلتقط صورة لمركبة “سويوز MS-15” أثناء إطلاقها في الفضاء من كازاخستان

– صورة حريق كاليفورنيا من الفضاء

– مركبة طيران مستقلة تجريبية مصممة للطيران أسرع من الصوت

– أمريكا الشمالية والجنوبية ليلا

– الألوان الفاتنة على سطح المشتري

– وسط مجرة Messier 110