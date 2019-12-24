تطبيقات خطيرة في هواتف أندرويد يجب حذفها على الفور

تطبيقات خطيرة في هواتف أندرويد يجب حذفها على الفور

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تطبيقات خطيرة في هواتف أندرويد يجب حذفها على الفور

تطبيقات خطيرة في هواتف أندرويد يجب حذفها على الفور
http://almnatiq.net/?p=813433
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تعد الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، لكن مستخدميها قد يحتاجون إلى إعادة تقييم التطبيقات المثبتة على هواتفهم عقب تقرير تحذيري نشر مؤخرا

وذكر التقرير أن باحثين من شركة الأمن White Ops، اكتشفوا أكثر من 100 تطبيق خطير يحتوي على إعلانات احتيالية

وفي مدونة حول النتائج التي توصلت إليها White Ops، قال الباحثون: قام فريق White Ops Threat Intelligence مؤخرا بتحديد أكثر من 100 تطبيق ضار، مع أكثر من عملية 4.6 مليون تنزيل، تضم عمليات إعلانات احتيالية، وتستخدم جميع هذه التطبيقات حزمة تعليمات برمجية شائعة يطلق عليها اسم Soraka

وعثر على التطبيقات التي تحتوي على رمز يسمح لهم بعرض الإعلانات المزعجة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، في ظل ظروف معينة

وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات مزعجة بلا شك، إلا أنها أيضا قادرة على الاختباء، ما يجعل العثور عليها أمرا صعبا

وتتضمن التطبيقات التي تم تحديدها Best Fortune Explorer الذي حقق أكثر من 100 ألف عملية تثبيت، بالإضافة إلى تطبيقات Cute Kittens Puzzlegame وNoise Detector Tool وFake Caller، ويمكن العثور على القائمة كاملة في مدونة White Ops

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