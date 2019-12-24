3مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

3مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

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3مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

3مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة
http://almnatiq.net/?p=813434
المناطق_الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المدن التي سجلت أدنى درجات حرارة في المملكة اليوم الإثنين، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات

وأوضحت الأرصاد أن أدنى درجة حرارة سُجلت في كلٍّ من حائل والقريات وطريف (3 درجات)، وبعدها الرياض (4 درجات)

الجدير بالذكر أن الأرصاد توقعت أن تسجل محافظة القنفذة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 35 درجة مئوية

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة

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