الخارجية الأميركية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله

الخارجية الأميركية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله

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الخارجية الأميركية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله

الخارجية الأميركية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله
http://almnatiq.net/?p=813436
المناطق_وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأميركية على المجتمع الدولي ضرورة معاقبة النظام الإيراني وعزله إثر مقتل حوالي 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران، وذلك بعد تقرير أكد أن المرشد الإيراني علي خامنئي، هو من أعطى أوامر بارتكاب هذه المجازر.

ونشرت الخارجية الأميركي تغريدةً على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”على لسان المبعوث الخاص لشؤون إيران براين هوك، قال فيها: إن تقرير رويترز حول المجزرة التي أمر بها خامنئي يؤكد على ضرورة معاقبة الجناة من قبل المجتمع الدولي وعزل النظام المسؤول عن مقتل 1500 مواطن إيراني”.

وكانت وكالة رويترز أشارت في تقريرها إلى وجود 400 امرأة و17 مراهقًا وبعض أفراد الأمن والشرطة ضمن الضحايا الذين قارب مجموعهم 1500.

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