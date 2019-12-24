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الرياض: ضبط 50 ألف دولار مزيفة

الرياض: ضبط 50 ألف دولار مزيفة
الاموال المزيفة
http://almnatiq.net/?p=813437
المناطق_الرياض

أطاحت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض بتشكيل عصابي ضم 3 أشخاص حاولوا ترويج وبيع 500 ألف دولار مزيفة. وحسب التفاصيل فإن عملية الرصد والمتابعة استمرت لـ 10 أيام، وبدأت بمعلومات تلقتها شرطة الرياض، تشير إلى وجود عدد من الأشخاص يحاولون ترويج عملات أجنبية مزيفة، بسعر أقل عما هو متداول به في الأسواق. وجهزت العصابة المبالغ بواقع 10000 دولار في كل «رزمة»، للتحايل على الضحية، وتم وضعها في حقائب فخمة، لتتم مداهمة الوكر في حي النسيم وذلك خلال الحملة الأمنية والتي عمدت إلى تطويق الموقع ونشر عدد من رجال الأمن قبل أن تتم مداهمة المنزل وضبط من بداخله وبحوزتهم المبالغ المزيفة

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