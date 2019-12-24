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انسداد الأنف.. ليس مجرد “نزلة برد” دائما

انسداد الأنف.. ليس مجرد “نزلة برد” دائما
http://almnatiq.net/?p=813438
المناطق - الرياض

أوردت مجلة “الصيدليات الحديثة”، أن انسداد الأنف عادة ما يرجع إلى الإصابة بنزلة برد، والتي غالبا ما يتم الشفاء منها بعد أسبوع تقريبا.

وأضافت المجلة الألمانية أن استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد عن أسبوع يستلزم استشارة الطبيب، حيث إنه قد يرجع لأسباب أخرى مثل تهيج الأغشية المخاطية بالأنف بفعل الدخان أو الغبار أو الهواء الجاف، كما أنه قد يكون أثرا جانبيا لأحد الأدوية.

وفي بعض الحالات قد يشير انسداد الأنف إلى التهاب اللوزتين أو اعوجاج الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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