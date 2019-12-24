مجلس بلدي حائل يجتمع ويعقد لقاء مفتوح مع المواطنين يوم الاثنين المقبل

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عقد المجلس البلدي بحائل جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي الأستاذ بشير العنزي وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعماله ومتابعة عدد من توصيات وقرارت المجلس من خلال لجانة المتخصصة .

الی ذلك يعقد المجلس البلدي اللقاء المفتوح مع المواطنين يوم الاثنين المقبل ٤-٥-١٤٤١ في قاعة الشيخ علي الجميعة بغرفة حائل حيث سيتم تكريم المشاركين في مبادرة أصدقاء المجلس البلدي والمتطوعين المشاركين بمبادرة فلنغرسها وتعتبر هذه الخطوة إحدى المبادرات التي أقرها ونفذها المجلس في دورته الحالية.

وأكد رئيس المجلس الاستاذ عايد العديم على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات مع المواطنين كون المجلس يعتبر صوت لهم يناقش ويطرح كل ما يعني المواطن من احتياجات وخدمات ليكون المجلس حلقة وصل بينه والامانة راجيًا من المولى أن يوفق وزملائه الأعضاء في أن يكونوا خير صوت للمواطن.