الأجانب يواصلون رفع ملكيتهم في أرامكو.. اشتروا 40 مليون سهم في يومين

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كشف رصد بناء على بيانات شركة السوق المالية (تداول)، أن الأجانب رفعوا ملكيتهم في أسهم شركة أرامكو أمس الأول (الأحد)، إذ بلغت نسبة الأسهم التي يتملكها جميع المستثمرين الأجانب في الشركة 0.19% بما يعادل 380 مليون سهم، فيما بلغ إجمالي ملكيتهم يوم (الأربعاء) الماضي 0.17% بما يعادل 340 مليون سهم، باستحواذهم على نحو 40 مليون سهم إضافي في يومين، وكانت حصة المستثمرين في أسهم الشركة يوم (الثلاثاء) الماضي 320 مليون سهم، ليبلغ إجمالي مشتريات الأجانب في أسهم أرامكو 60 مليون سهم خلال 3 أيام فقط

وبلغت القيمة السوقية للأسهم التي يتملكها الأجانب في أرامكو نحو 13.53 مليار ريال، إذ استغل الأجانب التراجع السعري أمس الأول (الأحد) برفع ملكيتهم في أسهم الشركة بما يعادل 0.02% خلال يومين

وأغلق سهم أرامكو بنهاية فترة مزاد الإغلاق أمس (الإثنين) عند مستوى 35.6 ريال، مرتفعاً بنسبة 0.85%، نتج عنه ارتفاع مؤشر سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» 116 نقطة بارتفاع نسبته 1.39%، إضافة إلى ارتفاع مؤشر «إم تي 30» نحو 20 نقطة بنسبة 1.66%

وتمت أمس (الإثنين) صفقة خاصة على سهم أرامكو بقيمة 35.3 ريال للسهم، توزعت على 106120 سهماً بقيمة إجمالية 3.75 مليون ريال

وصعد مؤشر سوق الأسهم الرئيسية مرتفعاً بنسبة 1.4% عند مستوى 8416 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال، مواصلاً صعوده للجلسة السابعة على التوالي، بمكاسب وصلت لأكثر من 400 نقطة وبنسبة تصل إلى 5.1 %