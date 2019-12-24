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أمير القصيم يُكرّم عدد من ضباط وأفراد قوة أمن الطرق نظير جهودهم المتميزة في أداء عملهم

أمير القصيم يُكرّم عدد من ضباط وأفراد قوة أمن الطرق نظير جهودهم المتميزة في أداء عملهم

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أمير القصيم يُكرّم عدد من ضباط وأفراد قوة أمن الطرق نظير جهودهم المتميزة في أداء عملهم

أمير القصيم يُكرّم عدد من ضباط وأفراد قوة أمن الطرق نظير جهودهم المتميزة في أداء عملهم
http://almnatiq.net/?p=813486
المناطق_بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، اليوم, 16 ضابطاً وفرداً من منسوبي إدارة امن الطرق بالمنطقة نظير الجهود المتميزة في أداء عملهم.

 

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالمهنية العالية التي قدمها رجال الأمن من منسوبي أمن الطرق وساهمت بالعديد من الإنجازات في الحفاظ على أمن طرق المنطقة, مبيناً سموه على أن ما تحقق يعكس جهود قدمت بروح التكاتف من قبل كافة منسوبي أمن الطرق بالمنطقة, مثمناً ما يقوم به رجال الأمن كافة من جهود مبذولة لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة ـ أيدها الله ـ, منوهاً بدورهم في كافة القطاعات الأمنية والعسكرية وتفانيهم في أداء عملهم وما يبذلونه من جهود وأعمال وخدمات عالية الأداء, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

من جهته أعرب قائد قوة أمن الطرق بالمنطقة العقيد حمد الجاسر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة التشجيعية من سموه والتي تظهر مدى حرصه على متابعة كل عمل يحافظ على أمن المنطقة, مؤكداً على أن دعم سموه لأبناء المنطقة هو أحدى الركائز لمواصلة تحقيق النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.

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