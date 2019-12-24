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أمير القصيم يُكرّم مدير عام فرع وزارة النقل نظير تميزه في أداء عمل الفرع

أمير القصيم يُكرّم مدير عام فرع وزارة النقل نظير تميزه في أداء عمل الفرع
http://almnatiq.net/?p=813487
المناطق_ بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، اليوم, مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الحميدي الشمري نظير الجهود المتميزة في أداء عمل فرع وزارة النقل بالمنطقة.

 

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجهود التي يبذلها مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة وكافة منسوبيها ساهمت بتحقيق العديد من الإنجازات الخادمة للمنطقة وأبناءها في قطاع النقل, مؤكداً على أن ما قدم من أعمال يعكس جهود قدمت بروح التكاتف من قبل كافة منسوبي فرع وزارة النقل, مثمناً تلك الأعمال الساعية لتحقيق ما تصبوا إليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

من جهته أعرب مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه, مؤكداً على أن حرص سموه ومتابعته لكل عمل ساهم في تحقيق هذه النجاحات التي تخدم المنطقة وأبناءها في قطاع النقل, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.

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