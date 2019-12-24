احدث الأخبار

العثور على 18 مقبرة جماعية في العراق
أبرز المواد
 قفاز ذكي من ابتكار مخترعة سعودية يدخل المدارس البريطانية
أبرز المواد
 أمطار على جازان والشواطئ تعج بالمتنزهين .. و”المدني” تحذر: لا تجازفوا
أبرز المواد
 وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟
أبرز المواد
 عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط حافلة في نهر بإندونيسيا
أبرز المواد
 الذهب يبلغ ذروة شهر ونصف بفعل بيانات أمريكية
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة
أبرز المواد
 “بنك الجزيرة”. “ساما” توافق على نقل المحفظة التأمينية إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني
أبرز المواد
 أمير القصيم يُكرّم مدير عام فرع وزارة النقل نظير تميزه في أداء عمل الفرع
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي المسؤولين والمواطنين في جلسته الأسبوعية
أبرز المواد
 أمير القصيم يُكرّم عدد من ضباط وأفراد قوة أمن الطرق نظير جهودهم المتميزة في أداء عملهم
أبرز المواد
 الأجانب يواصلون رفع ملكيتهم في أرامكو.. اشتروا 40 مليون سهم في يومين
أبرز المواد
العثور على 18 مقبرة جماعية في العراق

العثور على 18 مقبرة جماعية في العراق

أبرز المواد
قفاز ذكي من ابتكار مخترعة سعودية يدخل المدارس البريطانية

قفاز ذكي من ابتكار مخترعة سعودية يدخل المدارس البريطانية

أبرز المواد
أمطار على جازان والشواطئ تعج بالمتنزهين .. و”المدني” تحذر: لا تجازفوا

أمطار على جازان والشواطئ تعج بالمتنزهين .. و”المدني” تحذر: لا تجازفوا

أبرز المواد
وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟

وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟

أبرز المواد

أمير الرياض يدشن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة

أمير الرياض يدشن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=813501
المناطق_الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم يوم أمس, مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن بن عمر المقبل

وقدم المقبل عرضاً عن الإنجازات التي نفذتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، مستعرضاً المنشآت التدريبية وأعداد المتدربين والمتدربات بها

كما قدم تقريراً عن برامج الخدمة المجتمعية (أتقن) الذي كان بتوجيهات ودعم من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد

ودشن سمو أمير منطقة الرياض أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة وتم تسليمهم المنديل الكشفي

وفي نهاية اللقاء سلّم المقبل نسخة من تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض لسمو أمير منطقة الرياض

وعبر المقبل عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الدائمة ودعمه الكبير للتدريب التقني والمهني

روابط ذات صلة

العثور على 18 مقبرة جماعية في العراق

العثور على 18 مقبرة جماعية في العراق
قفاز ذكي من ابتكار مخترعة سعودية يدخل المدارس البريطانية

قفاز ذكي من ابتكار مخترعة سعودية يدخل المدارس البريطانية
أمطار على جازان والشواطئ تعج بالمتنزهين .. و”المدني” تحذر: لا تجازفوا

أمطار على جازان والشواطئ تعج بالمتنزهين .. و”المدني” تحذر: لا تجازفوا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*