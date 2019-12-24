الذهب يبلغ ذروة شهر ونصف بفعل بيانات أمريكية

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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين

وبحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1490.30 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1490.75 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1494.30 دولار

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة زادت على نحو طفيف في نوفمبر تشرين الثاني وأن الشحنات تراجعت، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل على الأرجح تضغط على النمو الاقتصادي في

الربع الأخير من العام

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير شباط، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأمريكي مما أثر سلبا على التصنيع

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية

وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم

ويتجه الذهب صوب تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 بارتفاع 16 بالمئة لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 17 شهرا والذي أدى لاضطراب الأسواق المالية العالمية

وحتى مع اتخاذ بكين وواشنطن خطوات لنزع فتيل النزاع بينهما،فإنهما تختلفان بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج والتعامل مع أقلية الويغور المسلمة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 17.64 دولار في وقت سابق من الجلسة

وربح البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1880 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 937.12 دولار