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عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط حافلة في نهر بإندونيسيا

عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط حافلة في نهر بإندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=813503
المناطق_وكالات

قُتل 24 شخصاً على الأقل وأصيب 16 آخرون بجروح، جراء سقوط حافلة ركاب في أحد الوديان جنوبي جزيرة سومطرة الإندونيسية ليلة الثلاثاء

وذكرت الشرطة المحلية اليوم الثلاثاء، أن الحافلة التي كانت تقل العشرات سقطت قبيل منتصف الليل في واد يصل عمقه 150 متراً، قبل أن ينتهي المطاف بها في نهر

وأشار متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في المنطقة إلى أن رجال الإنقاذ ما زالوا يقومون بانتشال المزيد من الركاب من النهر، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب خطورة الإصابات التي لحقت بالعديد من الركاب

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