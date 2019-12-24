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أمطار على جازان والشواطئ تعج بالمتنزهين .. و”المدني” تحذر: لا تجازفوا

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أمطار على جازان والشواطئ تعج بالمتنزهين .. و”المدني” تحذر: لا تجازفوا

أمطار على جازان والشواطئ تعج بالمتنزهين .. و”المدني” تحذر: لا تجازفوا
http://almnatiq.net/?p=813504
المناطق_جازان

تشهد منطقة جازان منذ الصباح الباكر، أمطاراً غزيرة استمرت ساعات عدة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوّار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تعرُّض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة

وتهيب المديرية، بالجميع، أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية

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