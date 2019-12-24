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وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟

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وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟

وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟
http://almnatiq.net/?p=813521
المناطق_الرياض

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سلطنة عمان. خطوة غير معلنة بعد نحو ثلاثة أسابيع من زيارة نظيره العماني محمد بن علوي إلى طهران حاملا معه دعوة لعقد مؤتمر بين كل دول الخليج.
مبادرة تأتي بالموازاة مع إعلان اليابان خطتها الأمنية في الخليج بمعزل عن التحالف البحري بقيادة واشنطن خلال زيارة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى طوكيو قبل ثلاثة أيام..
نشاط دبلوماسي مكثف وضغوط متبادلة مع الولايات المتحدة.. فهل يبني ظريف على المبادرة العمانية وما الذي تراهن عليه طهران من وراء ذلك؟

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