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دراسة: المكملات الغذائية أثناء علاج سرطان الثدي قد تسبب الوفاة

دراسة: المكملات الغذائية أثناء علاج سرطان الثدي قد تسبب الوفاة
http://almnatiq.net/?p=813539
المناطق - الرياض

تشير دراسة جديدة إلى أن مريضات سرطان الثدي اللائي يستخدمن المكملات الغذائية أثناء فترة العلاج الكيميائي ربما يكن أكثر عرضة لخطر عودة المرض والوفاة.

وأفاد باحثون في دورية علم الأورام السريرية أنه يبدو أن استخدام المكملات الغذائية التي تزيد مستويات مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية يحد من فعالية العلاج الكيميائي.

وقالت كريستين أمبروسون رئيسة قسم الوقاية من السرطان ونائبة رئيس قسم العلوم السكانية في مركز روزويل بارك للسرطان في نيويورك “نستخلص من هذه الدراسة وغيرها من الأبحاث أنه قد لا يكون من الحكمة تناول المكملات الغذائية أثناء العلاج الكيميائي”.

وأوضحت أنه “يعتقد أن مضادات الأكسدة قد تتداخل مع قدرة العلاج الكيميائي على قتل الخلايا السرطانية” وأضافت “الطريقة الوحيدة التي يعمل بها العلاج الكيميائي هي توليد الكثير من الإجهاد التأكسدي داخل الخلية. والفكرة تتلخص في أن مضادات الأكسدة قد تمنع الإجهاد التأكسدي وتجعل العلاج الكيميائي أقل فعالية”.

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