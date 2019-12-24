السعودية والكويت توقعان اتفاقية حول المنطقة المقسومة

المناطق - الرياض

وقعت السعودية والكويت اتفاقية حول المنطقة المقسومة، لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة.

وأوقف البلدان إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات مما خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 0.5%، من إمدادات النفط العالمية.

يأتي ذلك، عقب تصريحات وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، يوم أمس، الذي توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين بشأن عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، قبل نهاية العام.

وقال الفاضل على هامش اجتماع في الكويت: “نأمل أن يتم تسوية الأمور وأن تعود إلى طبيعتها بنهاية العام”.

واستئناف الإنتاج من الحقول المشتركة سيجري على مراحل بعد التوصل لاتفاق نهائي وبلوغ طاقة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهرا.