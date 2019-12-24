احدث الأخبار

“مسجد الغمامة” بالمدينة المنورة يُعيد زواره لزمن النبوة
أبرز المواد
 دراسة: المكملات الغذائية أثناء علاج سرطان الثدي قد تسبب الوفاة
أبرز المواد
 السعودية والكويت توقعان اتفاقية حول المنطقة المقسومة
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 
منطقة تبوك
 حقيقة “رائحة طهران النتنة” التي أزعجت خامنئي وحيّرت الإيرانيين
أبرز المواد
 “هدف” يطلق بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سبل) لتمكين القوى الوطنية
أبرز المواد
 العثور على 18 مقبرة جماعية في العراق
أبرز المواد
 قفاز ذكي من ابتكار مخترعة سعودية يدخل المدارس البريطانية
أبرز المواد
 أمطار على جازان والشواطئ تعج بالمتنزهين .. و”المدني” تحذر: لا تجازفوا
أبرز المواد
 وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟
أبرز المواد
 عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط حافلة في نهر بإندونيسيا
أبرز المواد
 الذهب يبلغ ذروة شهر ونصف بفعل بيانات أمريكية
أبرز المواد
“مسجد الغمامة” بالمدينة المنورة يُعيد زواره لزمن النبوة

“مسجد الغمامة” بالمدينة المنورة يُعيد زواره لزمن النبوة

أبرز المواد
دراسة: المكملات الغذائية أثناء علاج سرطان الثدي قد تسبب الوفاة

دراسة: المكملات الغذائية أثناء علاج سرطان الثدي قد تسبب الوفاة

أبرز المواد
السعودية والكويت توقعان اتفاقية حول المنطقة المقسومة

السعودية والكويت توقعان اتفاقية حول المنطقة المقسومة

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

منطقة تبوك

“مسجد الغمامة” بالمدينة المنورة يُعيد زواره لزمن النبوة

“مسجد الغمامة” بالمدينة المنورة يُعيد زواره لزمن النبوة
http://almnatiq.net/?p=813550
المناطق - الرياض

يحرص زوار المدينة المنورة في هذه الأيام على زيارة “مسجد الغمامة” الذي يعد من أبرز المواقع التاريخية في المدينة المنورة, على بعد 500 متر، من المسجد النبوي, لما له من مكانة خاصة ارتبطت بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
وكان المسجد الذي تقدر مساحته حوالي 480 متراً مربعاً، آخر المواضع التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، كما صلى فيه صلاة الجنازة، والاستسقاء وسميّ بالغمامة لما يقال من أن غمامة حجبت الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاته.
وحظى الموضع على العديد من عمليات الإصلاح، والترميم في العصور الماضيه منذ بنائه كمسجد في ولاية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حتى العهد السعودي، الذي توالت العناية به وإعادة تجديد بناءه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وذلك بهدف الاستفادة منه في أداء الصلوات واحتضان العديد من المناشط الدينية، والثقافية، وتعزيز قيمته التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية.

روابط ذات صلة

دراسة: المكملات الغذائية أثناء علاج سرطان الثدي قد تسبب الوفاة

دراسة: المكملات الغذائية أثناء علاج سرطان الثدي قد تسبب الوفاة
السعودية والكويت توقعان اتفاقية حول المنطقة المقسومة

السعودية والكويت توقعان اتفاقية حول المنطقة المقسومة
حقيقة “رائحة طهران النتنة” التي أزعجت خامنئي وحيّرت الإيرانيين

حقيقة “رائحة طهران النتنة” التي أزعجت خامنئي وحيّرت الإيرانيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*