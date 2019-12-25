تعرف على أكثر أندية العالم دفعا للرواتب

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المناطق - الرياض

لاعبو عملاقي كرة القدم في إسبانيا برشلونة وريال مدريد وكذا يوفنتوس الإيطالي هم أصحاب الرواتب الأعلى في العالم، بحسب دراسة تتعلق برواتب الرياضيين على مستوى العالم أجراها موقع “سبورتنغ إنتيليجنس” الإلكتروني.

خلصت النسخة العاشرة من الدراسة إلى أن برشلونة يعتلي القائمة بمتوسط راتب أساسي للاعبي الفريق الأول يصل إلى 12.8 مليون دولار.

ومع ذلك يمثل هذا الرقم انخفاضا مقارنة مع العام الماضي عندما كان برشلونة في مقدمة القائمة أيضا ولكن بمتوسط رواتب بلغ 13.7 مليون دولار.

ويعود تصدر برشلونة بشكل كبير إلى إجمالي الأجر السنوي الأساسي الذي يتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي يتجاوز 56 مليون دولار.

أما ريال مدريد فجاء في المركز الثاني بمتوسط راتب 11.6 مليون دولار، وحل يوفنتوس – الذي كان في المرتبة التاسعة العام الماضي – في المركز الثالث بواقع 10.54 ملايين دولار.

ومن بين الفرق العشرين الكبار أيضا باريس سان جيرمان في المركز 12 ومانشستر سيتي في المركز 13.

يشار إلى أن الأرقام الواردة في الدراسة تمثل الراتب الأساسي السنوي ولا تشمل مكافآت التوقيع على العقود ولا مكافآت الأداء وغيرها من الحوافز.

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