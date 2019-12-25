سيارة كهربائية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

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يتوقع أن تطرح شركة XEV سيارتها الكهربائية الجديدة في الأسواق بحلول نهاية 2020.

وبحسب “الألمانية”، فإن السيارة الكهربائية “يويو” الصغيرة تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D في تصميم بعض الأجزاء.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة ثنائية المقاعد ويبلغ وزنها 750 كيلوجراما فقط، وينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة عشرة أحصنة بشكل مستمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصانا لمدة 30 ثانية للتسارعات البينية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 70 كيلومترا في الساعة.

وتتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بمدى سير يبلغ 150 كيلومترا بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 2.9 كيلوواط ساعة.

وتتمتع السيارة الكهربائية “يويو” الصغيرة ببعض التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية ومكيف هواء وشاشة لمسية.

ومن جانب آخر، أعلنت شركة بي إم دبليو إطلاق سيارتها الكهربائية i4 الجديدة بحلول عام 2021، لتشعل نار المنافسة مع السيارة تسلا 3.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصالون رباعية الأبواب، ذات تصميم كوبيه جذاب، تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 530 حصانا ليدفع سيارة الفئة المتوسطة من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون أربع ثوان تقريبا. وتتخطى السرعة القصوى لسيارة بي إم دبليو حاجز 200 كيلومتر في الساعة.