وثائق “مقلقة” تتكشف حول استجابة بوينج لسلامة طائرات ماكس

وثائق “مقلقة” تتكشف حول استجابة بوينج لسلامة طائرات ماكس

أبرز المواد
الذهب يخترق حاجز 1500 دولار بدعم من مخاوف النمو

الذهب يخترق حاجز 1500 دولار بدعم من مخاوف النمو

أبرز المواد
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للقتال في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للقتال في سوريا

أبرز المواد
إقرار الإستراتيجية الشاملة للفضاء في المملكة.. قريبا

إقرار الإستراتيجية الشاملة للفضاء في المملكة.. قريبا

أبرز المواد

سيارة كهربائية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

سيارة كهربائية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
http://almnatiq.net/?p=813565
المناطق - الرياض

يتوقع أن تطرح شركة XEV سيارتها الكهربائية الجديدة في الأسواق بحلول نهاية 2020.
وبحسب “الألمانية”، فإن السيارة الكهربائية “يويو” الصغيرة تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D في تصميم بعض الأجزاء.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة ثنائية المقاعد ويبلغ وزنها 750 كيلوجراما فقط، وينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة عشرة أحصنة بشكل مستمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصانا لمدة 30 ثانية للتسارعات البينية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 70 كيلومترا في الساعة.
وتتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بمدى سير يبلغ 150 كيلومترا بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 2.9 كيلوواط ساعة.
وتتمتع السيارة الكهربائية “يويو” الصغيرة ببعض التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية ومكيف هواء وشاشة لمسية.
ومن جانب آخر، أعلنت شركة بي إم دبليو إطلاق سيارتها الكهربائية i4 الجديدة بحلول عام 2021، لتشعل نار المنافسة مع السيارة تسلا 3.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصالون رباعية الأبواب، ذات تصميم كوبيه جذاب، تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 530 حصانا ليدفع سيارة الفئة المتوسطة من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون أربع ثوان تقريبا. وتتخطى السرعة القصوى لسيارة بي إم دبليو حاجز 200 كيلومتر في الساعة.

روابط ذات صلة

وثائق “مقلقة” تتكشف حول استجابة بوينج لسلامة طائرات ماكس

وثائق “مقلقة” تتكشف حول استجابة بوينج لسلامة طائرات ماكس
الذهب يخترق حاجز 1500 دولار بدعم من مخاوف النمو

الذهب يخترق حاجز 1500 دولار بدعم من مخاوف النمو
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للقتال في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للقتال في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*