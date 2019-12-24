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الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية والمؤسسات في الرياض

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الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية والمؤسسات في الرياض

الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية والمؤسسات في الرياض
http://almnatiq.net/?p=813582
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية أحدهم مخالف لنظامي الإقامة والعمل وجميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على ارتكابهم عدد من جرائم السرقة من المحلات التجارية والمؤسسات والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات وذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية.
وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروّا بارتكابهم 13 جريمة قاربت قيمة المسروقات بها 300,000 ريال، كما ضبط بحوزتهم على 21 قرصاً يشتبه أنها من مادة الكبتاجون، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

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