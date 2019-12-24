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بلدية الخفجي: استئناف أعمال سفلتة طريق الجامعة الجديد بعد تهيئته

بلدية الخفجي: استئناف أعمال سفلتة طريق الجامعة الجديد بعد تهيئته

المنطقة الشرقية

بلدية الخفجي: استئناف أعمال سفلتة طريق الجامعة الجديد بعد تهيئته

بلدية الخفجي: استئناف أعمال سفلتة طريق الجامعة الجديد بعد تهيئته
http://almnatiq.net/?p=813588
الخفجي - المناطق

استأنفت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة الشؤن الفنية سفلته طريق الجامعة الجديد والذي تم العمل عليه مؤخراً للتسهيل الوصول إلى الجامعة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية استأنفت في وقت سابق تهيئة الطريق المؤدي إلى الجامعة الجديدة و تسويته وتهيئته لأعمال السفلتة، لافتا الى ان طول الطريق يبلغ (3500) م.ط وعرض (60) متر.

وقال المهندس ” الحميداني ” بأن مشروع سفلتة طريق الجامعة الجديد الذي تنفذه البلدية الآن بالمحافظة يسير بالشكل الصحيح مع التوجيه بتوفير أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشيراً الى أنه سيتم الأستفادة منه بعد الأنتهاء منه قريبا.

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