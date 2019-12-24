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مستشفى حفرالباطن المركزي يقدم خدماته العلاجية والتأهيلية لـ19569 مراجعاً

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مستشفى حفرالباطن المركزي يقدم خدماته العلاجية والتأهيلية لـ19569 مراجعاً

مستشفى حفرالباطن المركزي يقدم خدماته العلاجية والتأهيلية لـ19569 مراجعاً
http://almnatiq.net/?p=813591
المناطق - حفر الباطن

استقبل قسمي الأشعة والعلاج الطبيعي بمستشفى حفرالباطن المركزي 19,569 مراجعاً منذ بداية سبتمبر إلى نهاية نوفمبر لعام 2019، حيث قدم العلاج الطبيعي خدماته العلاجية والتأهيلية للإصابات الرياضية وكبار السن وحالات الاعتلال المزمن والشلل العصبي السابع وتبديل مفاصل الركبة والجلطات الدماغية كما تم تأهيل المصابين بعد العمليات عن طريق أحدث الأجهزة المحفزة كجهاز المدى الحركي للركبة والذي يستخدم في الجلسات العلاجية لزيادة المدى الحركي للركبة بالإضافة إلى التمارين التحفيزية لمساعدة المصابين على تطور حركتهم فيما قدمت الأشعة خدماتها المختلفة كالأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.للمراجعين

وتحرص صحة حفرالباطن على تقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية لخدمة المجتمع

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