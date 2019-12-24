احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة
منطقة تبوك
 مجلس الوزراء يبارك توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض
أبرز المواد
 “البيئة”: التسجيل الإلكتروني للإبل دون رسوم في المرحلة الحالية
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل.. خطط تعدينية طموحة لتصبح مدينة رأس الخير من أكبر المدن الصناعية في العالم
المنطقة الشرقية
 مستشفى حفرالباطن المركزي يقدم خدماته العلاجية والتأهيلية لـ19569 مراجعاً
المنطقة الشرقية
 بلدية الخفجي: استئناف أعمال سفلتة طريق الجامعة الجديد بعد تهيئته
المنطقة الشرقية
 الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية والمؤسسات في الرياض
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية
أبرز المواد
 المرصد السوري: مقتل 8 مدنيين بينهم 5 أطفال في غارات جوية روسية على إدلب
أبرز المواد
 “الإحصاء”: مزيد من التعاون الخليجي الفترة المقبلة لرسم السياسات وتعزيز النمو الاقتصادي
أبرز المواد
 “مسجد الغمامة” بالمدينة المنورة يُعيد زواره لزمن النبوة
أبرز المواد
 دراسة: المكملات الغذائية أثناء علاج سرطان الثدي قد تسبب الوفاة
أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

منطقة تبوك
مجلس الوزراء يبارك توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض

مجلس الوزراء يبارك توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض

أبرز المواد
“البيئة”: التسجيل الإلكتروني للإبل دون رسوم في المرحلة الحالية

“البيئة”: التسجيل الإلكتروني للإبل دون رسوم في المرحلة الحالية

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل.. خطط تعدينية طموحة لتصبح مدينة رأس الخير من أكبر المدن الصناعية في العالم

الهيئة الملكية بالجبيل.. خطط تعدينية طموحة لتصبح مدينة رأس الخير من أكبر المدن الصناعية في العالم

المنطقة الشرقية

أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=813607
المناطق - تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم بمكتبه بالإمارة، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة احمد بن محمد العنزي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع الهيئة بالمنطقة.
ورحب سمو أمير المنطقة بمدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في عمله، مؤكداً سموه الدور الكبير والمهم للهلال الأحمر .
ونوه أمير منطقة تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك.
وأعرب ” العنزي ” عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته سموه السديدة، ودعمه لفرع الهيئة بالمنطقة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 
ترقيه عدد من منسوبي بلدية محافظة تيماء

ترقيه عدد من منسوبي بلدية محافظة تيماء
فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم برنامجا تثقيفيا لفتيات إدارة الأسرة الكافلة

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم برنامجا تثقيفيا لفتيات إدارة الأسرة الكافلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*