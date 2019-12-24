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رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة

رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة

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رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة

رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة
http://almnatiq.net/?p=813613
المناطق - واس

رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي باسمه وباسم جميع منسوبي الهيئة وقطاعاتها خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأكد معالي الدكتور الغامدي أن اعتماد الترتيبات التنظيمية للهيئة يؤكد اهتمام القيادة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ودورها المحوري في وضع المملكة على خارطة العالم كإحدى أهم الدول في قيادة الحراك العالمي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن إقرار الترتيبات التنظيمية للهيئة سيمكّنها من العمل على إطلاق الطاقة الكامنة للبيانات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدعم الأولويات الوطنية سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه في ختام تصريحه أن الهيئة سيكون لها الأثر البالغ في تحديد الرؤى الوطنية في المرحلة القادمة بما يليق بمكانة المملكة علمياً وتقنياً واقتصادياً حيث تُعد البيانات نفط القرن الحادي والعشرين لمساهمتها في تعزيز موارد الاقتصاد الوطني وبما يضعها على الخارطة العالمية في تبني الحلول والمنتجات المعتمدة على قوة البيانات التي تملكها الهيئة وتسخيرها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الوطن والمواطن والبشرية عموماً.

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