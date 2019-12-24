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وزارة العدل : 4400 إثبات حضانة للأمهات دون رفع دعاوى خلال العام الجاري

وزارة العدل : 4400 إثبات حضانة للأمهات دون رفع دعاوى خلال العام الجاري
http://almnatiq.net/?p=813619
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العدل، أن عدد إثباتات الحضانة الصادرة من محاكم المملكة، والتي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 4400 إثبات حضانة، خلال العام الجاري 1441 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم؛ إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وذلك فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.
يذكر أن معالي وزير العدل، وجه بإنشاء مراكز متخصصة ضمن مبادرة “شمل” وتهدف إلى تقديم خدمة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة برؤية الطفل وزيارته ونقل الحضانة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.

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