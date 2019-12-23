احدث الأخبار

بمعرض جدة للكتاب…صداقة تثمر على اصدار مشترك بين هدى و فريال
منطقة مكة المكرمة
 وزارة العدل : 4400 إثبات حضانة للأمهات دون رفع دعاوى خلال العام الجاري
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد على نقل ثقافة المملكة للعالم
المنطقة الشرقية
 رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة
أبرز المواد
 محافظ الخرج يستقبل مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض
منطقة الرياض
 أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة
منطقة تبوك
 مجلس الوزراء يبارك توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض
أبرز المواد
 “البيئة”: التسجيل الإلكتروني للإبل دون رسوم في المرحلة الحالية
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل.. خطط تعدينية طموحة لتصبح مدينة رأس الخير من أكبر المدن الصناعية في العالم
المنطقة الشرقية
 مستشفى حفرالباطن المركزي يقدم خدماته العلاجية والتأهيلية لـ19569 مراجعاً
المنطقة الشرقية
 بلدية الخفجي: استئناف أعمال سفلتة طريق الجامعة الجديد بعد تهيئته
المنطقة الشرقية
 الإطاحة بعصابة سرقة المحلات التجارية والمؤسسات في الرياض
أبرز المواد
بمعرض جدة للكتاب…صداقة تثمر على اصدار مشترك بين هدى و فريال

بمعرض جدة للكتاب…صداقة تثمر على اصدار مشترك بين هدى و فريال

منطقة مكة المكرمة
وزارة العدل : 4400 إثبات حضانة للأمهات دون رفع دعاوى خلال العام الجاري

وزارة العدل : 4400 إثبات حضانة للأمهات دون رفع دعاوى خلال العام الجاري

أبرز المواد
أمير الشرقية يؤكد على نقل ثقافة المملكة للعالم

أمير الشرقية يؤكد على نقل ثقافة المملكة للعالم

المنطقة الشرقية
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة

رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة

أبرز المواد

بمعرض جدة للكتاب…صداقة تثمر على اصدار مشترك بين هدى و فريال

بمعرض جدة للكتاب…صداقة تثمر على اصدار مشترك بين هدى و فريال
http://almnatiq.net/?p=813622
جدة - عادل الزهراني

“اتكاء نفس على نفس”  باكورة إصدار اجتمع على تأليفه كل من الشابتين هدى عاصم زقزوق وفريال ترنقانو والذي يعد  ثمار صداقة جمعت مابين الشابتين مزجت بحب مشترك في القراءة والاطلاع.

حول هذه الفكرة تتحدث فريال وهدى : ولدت فكرة قبل عامين تقريبا ، وكانت مجرد فكرة نناقشها بين وقت واخر دون اهتمام بالغ الا أن زيارتنا للنسخة الرابعة من معرض جدة الدولي للكتاب بثت في داخلنا  الحماس فبدأنا في مشروعنا المشترك.

جاء الاصدار – دار الطاووس-  ثلاث وستين صفحة ويضم اربعة عشر نصاً منوعاً مابين خواطر وقصص قصيرة معتمدا  على لغة بسيطة سلسة والتي تعلق عليها هدى زقزوق بقولها : أحببنا أن نوصل النص بلغة بسيطة  تتوافق مع اعمارنا ولتصل بكل وضوح  وبساطة للقارئ.

روابط ذات صلة

40 فعالية متنوعة للموهوبات من تعليم جدة في معرض الكتاب

40 فعالية متنوعة للموهوبات من تعليم جدة في معرض الكتاب
توقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية بميناء جدة الإسلامي

توقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية بميناء جدة الإسلامي
إزالة تعديات بمساحة 1.2 مليون م2 بطريق الأمير محمد بن سلمان في مكة

إزالة تعديات بمساحة 1.2 مليون م2 بطريق الأمير محمد بن سلمان في مكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*