بمعرض جدة للكتاب…صداقة تثمر على اصدار مشترك بين هدى و فريال

جدة - عادل الزهراني

“اتكاء نفس على نفس” باكورة إصدار اجتمع على تأليفه كل من الشابتين هدى عاصم زقزوق وفريال ترنقانو والذي يعد ثمار صداقة جمعت مابين الشابتين مزجت بحب مشترك في القراءة والاطلاع.

حول هذه الفكرة تتحدث فريال وهدى : ولدت فكرة قبل عامين تقريبا ، وكانت مجرد فكرة نناقشها بين وقت واخر دون اهتمام بالغ الا أن زيارتنا للنسخة الرابعة من معرض جدة الدولي للكتاب بثت في داخلنا الحماس فبدأنا في مشروعنا المشترك.

جاء الاصدار – دار الطاووس- ثلاث وستين صفحة ويضم اربعة عشر نصاً منوعاً مابين خواطر وقصص قصيرة معتمدا على لغة بسيطة سلسة والتي تعلق عليها هدى زقزوق بقولها : أحببنا أن نوصل النص بلغة بسيطة تتوافق مع اعمارنا ولتصل بكل وضوح وبساطة للقارئ.