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الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الرواد الشبابية بجازان

الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الرواد الشبابية بجازان

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الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الرواد الشبابية بجازان

الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الرواد الشبابية بجازان
http://almnatiq.net/?p=813625
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية م. احمد بن محمد القنفذي ، ورئيس جمعية الرواد الشبابية بجازان أ. عبدالله بن يحي الحمزي وعدد من الأعضاء والمتطوعين بالجمعية .

وفي بداية اللقاء استمع سمو الأمير محمد بن ناصر لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن الجمعية والخدمات التي تقدمها للمجتمع والأعمال المناطة بها والأهداف التي تسعى لتحقيقها لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدماتها , متمنياً التوفيق والسداد للقائمين على الجمعية للقيام بكافة الأعمال الموكلة إليهم من خدمات إنسانية وغيرها.

وأكد سمو أمير منطقة جازان في كلمته ، على أهمية التعاون بين الجمعية والجهات المختصة وعقد لقاءات دورية لتسهيل مهام الجمعيات ودورها في الأعمال التطوعية.
كما كرم سمو أمير المنطقة عدداً من اصحاب المبادرات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعية والذين اسهمو في ابراز الأعمال التطوعية في الجمعية بمختلف الأعمال.

من جانبه عبر  مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة جمعية الرواد الشبابية وأعضاء ومنسوبي الجمعية عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على حرصه ومتابعته للجمعية  وعلى ما استمعوا إليه من توجيهاته لخدمة أبناء المنطقة.

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