أمير تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بالمنطقة

المناطق - تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على تقرير عن أعمال الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بالمنطقة، مؤكداً سموه على الدور الكبير والهام للجمعية في مساعدة وخدمة مزارعي المنطقة في عدد من المجالات، منوهاً سموه بما يحظى به القطاع الزراعي والمزارعون من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبة بالإمارة اليوم , أمين عام الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بالمنطقة المهندس محمد بن موسى العلاوي .

واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح مفصل من أمين الجمعية عن أبرز النشاطات التي قامت وتقوم بها الجمعية , وجهودها في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين, وسعيها إلى تحقيق التنمية الزراعية بالمنطقة.

وأعرب المهندس العلاوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته الدائمة للجمعية للقيام بواجبة على أكمل وجه لخدمة الزراعة والمزارعين بالمنطقة.