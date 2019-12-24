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عبور 23 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

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عبور 23 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

عبور 23 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
http://almnatiq.net/?p=813633
المناطق - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 23 شاحنة إغاثية في الفترة 21 ديسمبر 2019م إلى 24 ديسمبر 2019م تحمل على متنها 54 طنًا و 450 كيلو غراما من الأدوية الطبية، و 3,000 سلة غذائية تزن 222 طنًا، و72طنًا تشتمل على 9,000 كرتون من التمور، تستهدف محافظات حضرموت، الجوف، المهرة، عدن، الحديدة، مأرب، تعز، حجة، الضالع.
وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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