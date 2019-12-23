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بلدية بلقرن تستعيد 2200 م2 من الأراضي الحكومية

بلدية بلقرن تستعيد 2200 م2 من الأراضي الحكومية

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بلدية بلقرن تستعيد 2200 م2 من الأراضي الحكومية

بلدية بلقرن تستعيد 2200 م2 من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=813636
المناطق - بلقرن

استعادت بلدية بلقرن بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة والجهات الأمنية نحو2200م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها بمركز عفراء ، وتشمل الإحداثيات غرف عشوائية وأحواش .
من جهته أكد رئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي على أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمحافظة، وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و التي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات، وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها بحق المعتدين، مشدداً على أن بلدية بلقرن لن تتهاون مع مغتصبي أراضي الدولة، وستنزل بهم كافة العقوبات وفقا للقوانين واللوائح المنصوص عليها .

 

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