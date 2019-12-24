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أمير الشرقية : العمالة في المملكة تحظى باهتمام ودعم .. ونسعد بالتزامها بالأنظمة ومبادراتها الاجتماعية

أمير الشرقية : العمالة في المملكة تحظى باهتمام ودعم .. ونسعد بالتزامها بالأنظمة ومبادراتها الاجتماعية

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بلدية بلقرن تستعيد 2200 م2 من الأراضي الحكومية

بلدية بلقرن تستعيد 2200 م2 من الأراضي الحكومية

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أمير الشرقية : العمالة في المملكة تحظى باهتمام ودعم .. ونسعد بالتزامها بالأنظمة ومبادراتها الاجتماعية

أمير الشرقية : العمالة في المملكة تحظى باهتمام ودعم .. ونسعد بالتزامها بالأنظمة ومبادراتها الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=813643
المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، عدداً من الجالية الفليبينية ومنسوبي جمعية ACPPI غير الربحية، يرافقهم السيد ليفن رينالد جابوتان، من مكتب الملحق العمالي في سفارة الفلبين.
وأوضح سموه أن التكافل الاجتماعي قيمة إنسانية إسلامية مشتركة، وأن كل من يبادر في المجتمع هو محل تقدير، وسيجد الدعم والمساندة من الجميع، مشيراً سموه إلى أن العمالة في المملكة تحظى باهتمام ودعم سواءً من الجهات الرسمية، أو المؤسسات غير الربحية، مبيناً سموه أن العمل الاجتماعي يتطلب تنظيماً وهيكلاً مؤسسياً، يسهم في استدامته وتطويره، متمنياً سموه لفريق عمل الجمعية، والمتطوعين التوفيق.
من جانبه أوضح نائب المدير الإداري للجمعية السيد أفالينو أنريكيز أن الجمعية تعمل على عدد من المبادرات المجتمعية، والمساندة والتكافل الاجتماعي، منها برامج التطوع والمبادرات الاجتماعية، ومساندة العمالة الذي يواجهون إشكاليات نظامية في المملكة، سواءً عند حاجتهم للاستشارات القانونية، أو عند حاجتهم للدعم عند العودة لبلادهم، مشيراً أن الجمعية حظيت بتكريم من سمو أمير المنطقة الشرقية على عدد من المبادرات التي نفذتها، مؤكداً أن المقيمين في المملكة لا يشعرون بالغربة ويجدون الترحيب والمساندة من الجهات الحكومية والمجتمع السعودي المعطاء، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

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