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القسم النسائي بأمانة عسير ينفذ جولات رقابية تفتيشية على الأسواق

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القسم النسائي بأمانة عسير ينفذ جولات رقابية تفتيشية على الأسواق

القسم النسائي بأمانة عسير ينفذ جولات رقابية تفتيشية على الأسواق
http://almnatiq.net/?p=813651
المناطق - أبها

نفذت أمانة عسير ممثلة في” القسم النسائي ” أكثر من 400 جولة رقابية تفتيشية  تم خلالها تسجيل 40 مخالفة على المحلات في المولات والمحلات المتفرقة وذلك في إطار خطة الأمانة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بعسير.
من جانبها  أوضحت مديرة القسم النسائي بالأمانة سلوى القحطاني  أن فريق من القسم النسائي قام بعمل الحملات الرقابية التفتيشية خلال الشهر الماضي لرصد أي مخالفات أو تجاوزات من قبل المخالفين للوائح والقواعد المنصوص عليها ،التي تشمل عدم الالتزام بالزي الرسمي،  وعدم وجود تراخيص ، وقد تم تطبيق الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .
مشيرة إلى أن القسم النسائي بالأمانة يكثف من جولاته الرقابية والتفتيشية على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق الأنظمة وذلك بمتابعة مستمرة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي يوجه دائما بالتركيز على مخرجات القطاعات النسائية، ودعمها والعمل على إرشادها إلى الأنظمة الخاصة بها والقوانين واللوائح  الواجب عليها تنفيذها .
وفي ختام تصريحها  أكدت القحطاني  على أن القسم النسائي حريص كل الحرص على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية المفاجئة وخاصة اليومية الاعتيادية لمتابعة مختلف الأنشطة النسائية فيما يتعلق بالصحة العامة، مشددة على دور المواطنة  والمقيمة في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال برقم البلاغات الموحد 940.

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