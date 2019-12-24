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انطلاق دوريات الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من مقرها الجديد بظهران الجنوب

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انطلاق دوريات الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من مقرها الجديد بظهران الجنوب

انطلاق دوريات الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من مقرها الجديد بظهران الجنوب
http://almnatiq.net/?p=813664
المناطق - واس

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، افتتح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني اليوم مقر الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، لمباشرة دوريات سرايا المهام الميدانية بالفوج مهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب.
وأوضح اللواء القحطاني أن افتتاح مقر الفوج الأمني الأول بمنطقة عسير يأتي امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تنفيذ الأنظمة في المواقع كافة، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لاستكمال الخطة المعتمدة لمباشرة الأفواج الأمنية لمهامها في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة كافة للتصدي لجميع محاولات التهريب والتسلل غير المشروع.

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