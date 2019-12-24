مدني عسير : إصابة 4 طالبات و سائق بطريق محايل بارق

المناطق - محايل

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب/ محمد بن عبده السيد ..

بأنه في تمام الساعة 07:10 من صباح هذا اليوم الثلاثاء ورد لمركز التحكم والتوجيه طرفهم بلاغاً عن حادث تصادم لحافلة نقل مدرسي تُقل (٣٠ طالبة إبتدائي)مع سيارة أخرى من نوع تويوتا بكب بطريق محايل بارق في المربع وتم على الفور تحريك الفرق اللازمة من مركزي ( ثلوث المنظر ووسط بارق ) بدعم من مركز شمال محايل .. حيث أستغرق وصول أول الفرق لمباشرة للحادث حوالي ( 10دقائق ) وهو وقت بالمعدل الطبيعي نظراً لبعد موقع الحادث عن أول مركز مُباشر (15كلم تقريباً) علاوةً للحركة المرورية في وقت الذروة آنذاك ووجود بعض أعمال الإصلاحات في الطرق المؤدية للحادث ، وقد تتابع وصول الفرق بعدها للموقع والمباشرة .

نتج عن الحادث إشتعال النار في المركبتين و تم إخماد الحريق من قبل الفرق .. وكذلك إصابة 4 طالبات و سائق البكب ، إصابتهم ما بين البسيطة والمتوسطة عدى إصابة واحدة خطيرة بالرأس لإحدى الطالبات .. علماً بأنه تم إخلاء ونقل الحالات المصابة لمستشفى محايل قبل وصول الفرق وأقتصر دور الدفاع المدني على إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود مُحتجزين وتأمين سلامة الطريق .. وسلم الحادث بعد إكمال الإجراءات للمرور .