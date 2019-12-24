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أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثالثة من الدورة الرابعة

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أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثالثة من الدورة الرابعة

أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الثالثة من الدورة الرابعة
http://almnatiq.net/?p=813682
المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن  سعود ابن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم ، جلسة مجلس المنطقة الثالثة من الدورة الرابعة للعام المالي 1440/1441هـ ، وذلك بقاعة اجتماعات مجلس المنطقة في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

وبدأ المجلس بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد في ظل الحكومة الرشيدة وما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام أسهم في  تطور المنطقة في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم ، مرحباً سموه بوكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لخدمات الدعم والمشاركة ياسر بن سعد بن خنين لانضمامه لعضوية المجلس ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط ، واصلاً ترحيبه بمدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح بمناسبة انضمامه لعضوية المجلس ممثلاً لوزارة التعليم.

ورفع سموه التهنئة نيابة عن المجلس وأهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/1442هـ (2020م) ، وما تضمنته من أهداف تنموية عكست اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالتوسع التنموي لدعم اقتصاد هذه البلاد المباركة واستقرارها والاستمرار في تعزيز رفاهية المواطن عبر العديد من المستهدفات المستقبلية وتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية العامة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن صدور الميزانية وإقرار الإنفاق الكبير يؤكد متانة اقتصادنا الوطني ، ويثبت جدية الخطط الاقتصادية التي تمخَّضت عن هذا النمو المبشر بالخير لعموم الوطن في مختلف مناحي الحياة ، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالمشروعات الحيوية التي تعنى بالمواطن وتتلمس حاجاته ، التي ظهرت جليّة في بنود الميزانية المختلفة ، لافتاً الانتباه إلى أن نمو القطاع غير النفطي جاء ليؤكد حكمة القيادة وبعد نظرها عندما سنَّت بعض الأنظمة التي ساعدت على نمو هذا القطاع الذي يُعد مهما للاستقرار الاقتصادي.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم ما حظيت به منطقة القصيم من مشاريع منفذة وتحت التنفيذ خلال العام المالي 1440/1441هـ ، التي ستسهم بمشيئة الله تعالى في تطور المنطقة في مختلف المجالات ، متمنيا أن تحقق الأهداف المرجوة منها لما يعود نفعها على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يمدّهما بعونه وتوفيقه ، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس ناقش المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ والمتأخرة والمتعثرة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة ، كاشفاً أنه بلغ إجمالي المبالغ للمشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ لتلك القطاعات (24,842,194,552) أربعة وعشرون ملياراً وثمانمائة واثنان وأربعون مليوناً ومائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً.

وقال : لقد بلغت المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ للقطاعات الحكومية بالمنطقة على النحو التالي ، جامعة القصيم بمبلغ (3,026,483,036) ثلاثة مليارات وستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وستة وثلاثون ريالاً،  ومشاريع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمبلغ (8,321,518) ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً ، ومشاريع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم بمبلغ ( 226,596,096 ) مائتان وستة وعشرون مليوناً وخمسمائة وستة وتسعون ألفا وستة وتسعون ريالاً ، ومشاريع الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة بمبلغ (4,502,734,398) أربعة مليارات وخمسمائة ومليونان وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثمان وتسعون ريالاً، ومشاريع إدارة كهرباء القصيم بمبلغ(4,927,000,000) أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وعشرون مليون ريال ، ومشاريع فرع وزارة النقل بالمنطقة بمبلغ (4,194,963,532) أربعة مليارات ومائة وأربعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وستون الفاً وخمسمائة وأثنين وثلاثون ريالاً ، ومشاريع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة مبلغ (1,545,735,103) مليار وخمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً وسبعمائة وخمسة وثلاثون الفاً ومائة وثلاثة ريالات ، ومشاريع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة بمبلغ (11,000,000) أحدى عشر مليون ريال.
وبين الرمضي أنه قد نوقش خلال الجلسة تقريراً عن مشروع الطيران الرياضي بمحافظة الرس ، واستكمال المجلس أيضاً مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، حيث اتخذ بشأنها التوصيات اللازمة ، لافتاً الانتباه إلى أنه في ختام الجلسة شدد سمو رئيس المجلس على رؤساء الأجهزة والقطاعات الحكومية بالمنطقة بأهمية الجولات الميدانية على المشاريع بالمنطقة والاطلاع على طبيعة العمل وما تم إنجازه ميدانياً وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي وموافاة مجلس المنطقة بالنتائج والملاحظات من تلك الجولات لمناقشتها في جلسات المجلس ، وأهمية وقوف لجان مجلس المنطقة على المشاريع التي تدخل ضمن مهامها ومتابعتها والتعرف على المشاريع المتأخرة والمتعثرة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذها وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع التعاون مع لجان المجلس في ذلك ، مقدماً سمو أمير منطقة القصيم شكره للأعضاء على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق والسداد للجميع. 

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