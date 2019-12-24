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أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل

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أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=813685
المناطق - بريدة

 

 

 

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان إمارة منطقة القصيم, بحضور وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني، ومستشار سمو أمير القصيم الأستاذ الدكتور يوسف الرميح, اليوم, رئيس اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل الأستاذ الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان، وعدداً من أعضاء اللجنة، الذين يزورون المنطقة حالياً للسلام على سموه، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب فيما بين اللجنة وبرنامج سموه في تعزيز الأمن الفكري.

 

ورحب سموه بالجميع، مشيداً بهذه اللقاءات الهادفة إلى تبادل الخبرات مع  الجامعات السعودية ، والاستفادة منها بما يحقق الجودة ويؤدي إلى التكامل في المملكة العربية السعودية التي هي بلاد التوحيد والسنة النبوية الشريفة، وقبلة المسلمين والحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن هذه البلاد أنعم الله عليها بالأمن والإيمان الأمر الذي جعلها مستهدفة من أعداء الإسلام وأدواتهم التي غرر بها للأسف من أبنائنا جهلاً منهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يهدي أبنائنا وبناتنا إلى الصراط المستقيم وأن تحقق مثل هذه اللقاءات الأهداف المرجوة منها في تعزيز الأمن الفكري, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل أن اللجنة عمدت من هذا اللقاء الأول الهادف إلى التنسيق بين اللجنة ومبادرة سموه في برنامج تعزيز الأمن الفكري من خلال تبادل الخبرات والإمكانات، وتشجيع وتبني البحوث العلمية المعنية في تعزيز الأمن الفكري ، وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل وتطوير الأداء في هذا المجال, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حرصه وتشجيعه روح التعاون والتكاتف بين الجميع لتفعيل مثل هذه المبادرات المباركة.

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