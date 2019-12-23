أمين الجوف يتفقد المشاريع والخدمات البلدية بمحافظة دومة الجندل

الجوف - محمد الحسن

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان صباح اليوم الثلاثاء على عدداً من المشاريع التنموية التابعة لبلدية محافظة دومة الجندل واطلع على أعمال والخدمات التي تقدمه البلدية للمواطنين يأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة لتطوير منظومة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين من خلال متابعتها وأتأكد من سير الأعمال .

حيث قام أمين المنطقة بتفقد عدد من المشاريع البلدية يرافقة وكيل الامين لشؤون البلديات المهندس علي الشمري ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد ابراهيم العنزي .

وشملت المشروعات التي تم تفقدها مركز الضيافة الساحة الشعبية المطلة على بحيرة دومة الجندل والذي يعد من أهم المناشط السياحية بالمحافظة والذي يحتوي على صالات استقبال وقاعة محاضرات ومسرح للمناسبات والاحتفالات .. وقد وجه سعادة الامين سرعة استكمال الأعمال المتبقية كما تفقد مشاريع السفلتة الجاري تنفيذها في حي الخالدية واطلع على مخططات التنفيذ والمراحل المتبقية من الأعمال ، كما تم الوقوف على مشروع تطوير تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الامير فهد بن بدر بن عبدالعزيز وتشمل اعمال التطوير إزالة إشارة المرور وفتح المسار للقادم بإتجاه الشمال مع إنشاء دوار في الوسط يتخلله مجسم جمالي .

كما شملت الزيارة تفقد مشروع انشاء حدائق عامة وملاعب أطفال والذي تبلغ تكلفتة ( ٨٠٠،٠٠٠ الف ريال ) وتبلغ مساحته ٢٠،٠٠٠ الف متر مربع ويشمل مسارات للدراجات وملعب كرة قدم وملاعب كرة طائرة .

وخلال جولته التقاء بمحافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط تخللها مناقشة المشاريع والخدمات والاحتياجات البلدية للمحافظة .

واختتم الشرعان جولته بمبنى بلدية محافظة دومة الجندل اطلع من خلالها على المخططات البلدية المستقبلية مقدماً شكره لرئيس البلدية ومنسوبيها .