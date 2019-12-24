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فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي المواشي بمركز بئر بن هرماس

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فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي المواشي بمركز بئر بن هرماس

فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي المواشي بمركز بئر بن هرماس
http://almnatiq.net/?p=813698
المناطق - تبوك
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري اليوم محاضرة توعوية لمربي المواشي وذلك في مركز لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببئر بن هرماس بحضور مربي المواشي .
وتناولت المحاضرة توعية المربين عن الترقيم الإلكتروني للإبل وأهمية التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني قدمها كل من الدكتور عصام الدين والدكتور محمد الحسن من قسم الإرشاد البيطري بالفرع اللذان قدما شرحاً مفصلاً كذلك عن مرض الهيام وكيفية الوقاية منه والحد من انتشارة واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين الحضور والمحاضرين وتمت الإجابة على أسئلتهم وإستفساراتهم بهذا الخصوص .
من جانبه أوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي المواشي إضافة إلى توعيتهم عن الترقيم الإلكتروني للإبل الذي يطبق حالياً بالمملكة مع ضرورة التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني .

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