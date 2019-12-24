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أمير مكة بالنيابة يزور مشروع تطوير”ذاخر” بالعاصمة المقدسة

أمير مكة بالنيابة يزور مشروع تطوير”ذاخر” بالعاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=813711
المناطق - مكة المكرمة

زار أمير منطقة مكة ⁧المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان⁩ اليوم (الثلاثاء) مشروع تطوير”ذاخر” بالعاصمة المقدسة، والذي تُقدر مساحته الإجمالية بـ309 ألف متر مربع، ويبعد عن ⁧المسجد الحرام⁩ 1.5 كيلومتر.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الجولث إلى شرح عن أهداف المشروع والرامية لرفع كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة وتحسين الربط المروري بالمناطق المجاورة وتوفير ممرات مشاه أمنة تساعد للوصول إلى المسجد الحرام، إضافة إلى توفير مسطحات خضراء.
واطّلع سموه على مرافق مشروع “ذاخر” والذي يضم مساكن تتسع لـ 250 ألف شخص، 85 فندقاً، 8 أبراج سكنية، 10 أبراج شقق مخدومة، أسواق تجارية مغطاة ومفتوحة، 39 ألف غرفة، و10 آلاف موقف للسيارات.
وبحسب القائمين على المشروع فإنه من حيث مساحة الطرق والساحات والأرصفة ‏في مشروع “ذاخر” فإنها تصل إلى 100ألف متر مربع، تمثل 35٪ من إجمالي أرض المشروع، فيما تُقدر أطوال الطرق به بـ 6 كلم، وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير” ذاخر” ‏بالعاصمة المقدسة مرحلته الأولى للفنادق والأبراج 90% ، فيما وصلت نسبة إنجاز البنية التحتية لكامل المشروع إلى 35٪.

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