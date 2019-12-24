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بدر بن سلطان يستقبل رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=813720
المناطق - مكة المكرمة

‏ استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بن عمر بافيل يرافقه أعضاء الكرسي.
وتسلّم الأمير بدر بن سلطان إصدارات الكرسي البحثية وعددها 21 كتابًا ‏تضمنت 55 بحثاً ‏عن بتاريخ مكة ومعالمها وآثارها وجهود المملكة العربية السعودية في إعمار مكة والمشاعر المقدسة وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين ‏من الحجاج والزوار والمعتمرين.
وتوثق البحوث الجوانب التاريخية، والحضارية، والسياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والآثار، والتراث، والوثائق بمكة المكرمة.

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