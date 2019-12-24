الأمير بدر بن سلطان يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة ‫الإمارة لشؤون الحج والعمرة‬ وجامعات المنطقة

المناطق - مكة المكرمة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم, توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة ‫الإمارة لشؤون الحج والعمرة‬ يمثلها المهندس خالد أبو ناجي، وجامعات المنطقة ويمثلها كل من مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي ، ومدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل ، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، ومدير جامعة الطائف الدكتور سعد الزهراني .

ويأتي توقيع المذكرات إنفاذاً لتوجيهات الأمير بدر بن سلطان ‫‫بإشراك جامعات المنطقة في دراسات قياس مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة‬، التي جاءت على خلفية الاجتماع الذي رأسه سموه الشهر الماضي لمناقشة التقرير الذي أعدّه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عن موسم حج العام الماضي, بحضور عميد المعهد الدكتور باسم قاضي، وجرى خلاله مناقشة قياس رضا عددٍ من الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في مختلف الجوانب وسبل تطويرها.

وتضمنت مذكرة التفاهم تكليف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بتفعيل المذكرات تحت إشراف ‫إمارة المنطقة، بهدف الاستفادة من الدراسات العلمية المتوفرة لدى الجامعات والمراكز البحثية في قياس مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تزويد المعهد بدراسات وجهود الجامعات السابقة المتعلقة بقياس مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ودعمه بالكوادر العلمية والبحثية المتخصصة والإمكانيات المتوفرة لدى كل جامعة، وسيتم تفعيل التعاون بين الطرفين عبر إقامة برامج ومشاريع تنفيذية لتحقيق الأهداف.

