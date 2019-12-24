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شرطة الرياض: القبض على 24 متهما إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات

شرطة الرياض: القبض على 24 متهما إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات
http://almnatiq.net/?p=813736
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك ، حيث تم القبض عليهم ، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

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