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أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019

أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019

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شرطة الرياض: القبض على 24 متهما إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات

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الأمير بدر بن سلطان يستقبل أهالي مكة المكرمة

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الأمير بدر بن سلطان يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة ‫الإمارة لشؤون الحج والعمرة‬ وجامعات المنطقة

منطقة مكة المكرمة

أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019

أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019
http://almnatiq.net/?p=813738
المناطق - وكالات

أضاف رجل الأعمال الهندي، موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، 17 مليار دولار إلى ثروته في عام 2019 حتى 23 كانون أول (ديسمبر) الجاري، بحسب “الألمانية”.
وأوضح مؤشر المليارديرات لوكالة “بلومبيرج” للأنباء أنه بهذه الإضافة، بلغت ثروة أمباني نحو 61 مليار دولار.
وفي المقابل، نمت ثروة جاك ما، مؤسس مجموعة “علي بابا” بقيمة 11.3 مليار دولار، بينما خسر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 13.2 مليار دولار من ثروته.
يذكر أن موكيش أمباني، من مواليد عام 1957، وهو واحد من أغنى الشخصيات في العالم، ورئيس مجلس إدارة شركة Reliance Industries.

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