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أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري

http://almnatiq.net/?p=813741
المناطق - واس

قالت شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية) إنه إلحاقًا لإعلان الشركة بتاريخ 10 ديسمبر 2019م و17 ديسمبر2019م، فتعلن الشركة عن استلامها إشعارًا إلحاقيًا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية (“مدير الاستقرار السعري”)، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر (“الطرح”) الذي يتضمن الإعلان الثاني خلال مدة الاستقرار السعري.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن الإعلان تضمن عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن.
ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري بنهاية يوم 9 يناير 2020م ، مع العلم بأن مدة الاستقرار السعري لطرح أسهم أرامكو السعودية حُدّدت بالفترة من 11 ديسمبر 2019م إلى 9 يناير 2020م.
وكانت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية

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